МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Евросоюз продлил на шесть месяцев — до 31 января 2023 года — санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Великобритания расширила санкции против России

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года", — говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.