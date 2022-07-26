МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Москва надеется, что в ЕС не пойдут на ограничения в выдаче виз россиянам, такой шаг мог бы стать "прискорбным" и впоследствии помешал бы восстановить связи, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. Великобритания расширила санкции против России

"Конечно, если будут вводить ограничения для перемещения, это будет достаточно прискорбно, это не поспособствует восстановлению отношений между РФ и европейскими странами",- сказал Шевцов

Он также подчеркнул, что Шенгенское соглашение не является политическим и должно выступать "важным инструментом развития коммуникации между людьми". Шевцов также выразил надежду, что здравый смысл среди представителей Европы возобладает.

"Но я думаю, что все-таки благоразумие возобладает — там есть определённый пласт, хоть и небольшой, политиков, которые стараются трезво оценивать. Хотя общий психоз, который там присутствует, даже им иногда не даёт возможность высказаться открыто",- резюмировал он.

Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".