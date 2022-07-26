Замглавы Россотрудничества: Москва надеется на благоразумие ЕС по выдаче шенгенских виз
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Москва надеется, что в ЕС не пойдут на ограничения в выдаче виз россиянам, такой шаг мог бы стать "прискорбным" и впоследствии помешал бы восстановить связи, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
"Конечно, если будут вводить ограничения для перемещения, это будет достаточно прискорбно, это не поспособствует восстановлению отношений между РФ и европейскими странами",- сказал Шевцов
Он также подчеркнул, что Шенгенское соглашение не является политическим и должно выступать "важным инструментом развития коммуникации между людьми". Шевцов также выразил надежду, что здравый смысл среди представителей Европы возобладает.
"Но я думаю, что все-таки благоразумие возобладает — там есть определённый пласт, хоть и небольшой, политиков, которые стараются трезво оценивать. Хотя общий психоз, который там присутствует, даже им иногда не даёт возможность высказаться открыто",- резюмировал он.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявлял РИА Новости, что законные права и озабоченности россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837609413.html