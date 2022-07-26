МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России предложил внести изменения, относящиеся к специальным налоговым режимам, в частности — разрешить инвестиционным советникам применять упрощенную систему налогообложения, сообщает пресс-служба министерства. Минфин разъяснил указ об исполнении обязательств по евробондам

Инвестиционные советники — относительно новый вид профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые вправе давать людям индивидуальные инвестиционные рекомендации. Официальный реестр инвестсоветников ведет Банк России. В этом реестре на сегодняшний день примерно 170 советников, при этом порядка 50 из них вошли в реестр только в этом году по сравнению с 35 за весь прошлый год.

"Упрощенную систему налогообложения смогут применять инвестиционные советники", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Кроме того, уточняется порядок исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) в случае, когда одним из российских субъектов установлена пониженная налоговая ставка", — добавляется там же.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Применение УСН связано с полным или частичным освобождением от уплаты отдельных видов налогов.

Для применения УСН, по данным ведомства, необходимо выполнение определенных условий: число сотрудников должно быть меньше 130 человек, доход не должен превышать 200 миллионов рублей, остаточная стоимость должна быть меньше 150 миллионов рублей. Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 112,5 миллионов рублей.