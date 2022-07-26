КАЛИНИНГРАД, 26 июл — ПРАЙМ. Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков. Песков назвал решение ЕС по транзиту в Калининград ростками здравого смысла

Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций. Позднее власти региона информировали, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время.

"Переговорил с "Евроцементом" — у них в планах на август поставить в Калининградскую область еще тысячу вагонов общим объемом 70 тысяч тонн цемента", — сказал Лысков журналистам.

По его словам, это план "с учетом того, что по транзиту не будет ухудшений со стороны Литвы". Также в пресс-службе губернатора напомнили, что первая партия вагонов с цементом уже на пути в регион.

Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам губернатора, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе. В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе.