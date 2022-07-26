ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая в 2022 году с апрельской оценки в 4,4% до 3,3% — рекордно низкого значения за последние 40 лет без учета периода пандемии COVID-19, прогноз на 2023 год понижен с 5,1% до 4,6%, говорится в докладе МВФ. МВФ спрогнозировал падение ВВП в некоторых европейских странах

В сравнении с апрельскими расчетами ожидания ухудшены на 1,1 процентного пункта. Прогноз на 2023 год снижен на 0,5 процентного пункта.

Пересмотр МВФ объяснил последствиями новых вспышек COVID-19 в Китае и локдаунами, которые вводят власти страны в рамках политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

В 2021 году рост китайской экономики составил 8,1%.

От Индии эксперты фонда ждут экономического роста на 7,4% и 6,1% в 2022 и 2023 годах соответственно. Прогноз был понижен на 0,8 процентного пункта для каждого года.