ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики США на 2022 до 2,3% с апрельской оценки в 3,7%, на 2023 год — до 1% с 2,3%, говорится в докладе МВФ. МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 и 2023 годы

В сравнении с апрельскими расчетами ожидания ухудшились на 1,4 и 1,3 процентного пункта.

Эксперты объясняют это торможением частного потребления, которое в свою очередь отражает эрозию покупательной способности американских домохозяйств и ожидаемые последствия ужесточения монетарной политики.

В 2021 году экономика США выросла на 5,7%, после чего снизилась в первом квартале 2022 года. Отрицательная динамика ВВП ожидается и по итогам второго квартала, которые должны быть опубликованы на этой неделе.