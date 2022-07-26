ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из доклада фонда. МВФ спрогнозировал падение ВВП в некоторых европейских странах

Его эксперты объясняют ожидаемое падение специальной военной операцией России на Украине и западными санкциями, а улучшение оценки — ростом экспорта, который превзошел ожидания.

А ухудшение прогноза на 2023 год фонд объясняет дополнительными санкциями, которые должны вступить в силу в следующем году.

По итогам 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, превзойдя ожидания властей. В Минэкономразвития отмечали, что главным фактором восстановления экономики России в прошлом году стал потребительский спрос.

Спад экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.