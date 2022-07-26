ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах до 3,2% и 2,9% соответственно. МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 и 2023 годы

В сравнении с апрельскими расчетами эксперты МВФ умерили свои ожидания на 0,4 и 0,7 процентного пункта.

"Мировая экономика, и без того ослабленная пандемией (ковида — ред.), столкнулась с несколькими шоками: более высокой, чем ожидалось, инфляцией по всему миру, особенно в США и крупнейших странах Европы; ужесточившимися в результате финансовыми условиями; более серьезным, чем ожидалось, замедлением (экономики — ред.) в Китае, отражающим вспышки COVID-19 и локдауны; дальнейшими негативными последствиями войны на Украине", — говорится в обновленном прогнозе.

По итогам 2021 года мировая экономика выросла на 6,1%.