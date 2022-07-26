2022-07-26T16:20:48+03:00

2022-07-26T16:20:48+03:00

2022-07-26T16:20:48+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837611365.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля

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. Ожидаемые в среду, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских... ПРАЙМ, 26.07.2022

мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60