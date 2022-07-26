ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — ПРАЙМ. Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок, заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер. В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах

Он отметил финскому агентству STT, что сейчас Финляндия ежедневно получает около 1 тысячи заявлений на получение визы от россиян, что составляет 15% от допандемийного уровня. По его словам, "текущая мощность (по выдаче виз — ред.) на максимуме, но планов по ее увеличению нет".

Чиновник рассказал о росте числа отказов в визе. "Доля отрицательных заявок в России составляет 12%, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая заявка. С начала года эта доля увеличилась в десять раз", — говорится в сообщении.

Ранее в финском МИД сообщали, что за первые три недели июля получено 13 906 заявлений на выдачу визы в России и выдано 10 520 виз, то есть процент отказа в июле составляет 24,34%, или каждая пятая заявка.

"Главная причина (отказов) заключается в том, что основным пунктом назначения, похоже, является страна Шенгенской зоны, отличная от Финляндии. Это и есть причина решения об отказе", — указал Таннер. Финский МИД готов работать над снижением количества выдаваемых виз в России в зависимости от того, "какие решения примут наши избранные лидеры", пояснил он.

С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник говорил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера. В МИД РФ заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции Москвы.