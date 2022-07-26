МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне упали на 8,1% по сравнению с пересмотренным показателем мая – до 590 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. МВФ понизил прогноз роста ВВП США на 2022 и 2023 годы

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 660 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 696 тысяч; показатель был пересмотрен до 642 тысяч.

По сравнению с июнем 2021 года, когда продажи составили 714 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 17,4%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.