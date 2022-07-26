МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 95,7 пункта с пересмотренного показателя июня в 98,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Продажи новостроек в США снизились хуже прогноза в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 97,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 98,7 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий опустился до 65,3 пункта с пересмотренного уровня июня в 65,8 пункта (первоначально показатель за июнь составлял 66,4 пункта).

Индекс экономических условий в июле уменьшился до 141,3 пункта с пересмотренного значения июня в 147,2 пункта (изначально показатель составлял 147,1 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.