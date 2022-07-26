МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные материалы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем официальном Telegram-канале. Tetra Pak передает российское подразделение местному руководству

Ранее в тот же день в головной компании международного производителя упаковки Tetra Pak сообщили о решении передать российское подразделение местному менеджменту.

"Отвечаю на поступающие вопросы про упаковку. Во-первых, беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту. Так и случилось с производителем упаковки", — сказала Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой.

"Второе – в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой" — заявила Абрамченко.

Вице-премьер привела примеры отечественных компаний, производящих картон. Она упомянула завод "Монди" в Сыктывкаре, где уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка. Также Абрамченко сказала, что в мае в НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" начали изучение технической возможности выпуска картона-основы для "порционной" упаковки, которая использовалась, в том числе для детского питания под маркой "Агуша" объемом 200 миллилитров.

"Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время мы также ожидаем нового серийного производства. Подводя итог – у нас есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов", — заключила Абрамченко.