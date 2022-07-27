МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Специалисты инновационного научно-производственного центра марикультуры Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) на острове Попова во Владивостоке разрабатывают уникальные технологии воспроизводства съедобных моллюсков и водорослей и в этом сезоне впервые в России запускают эксперимент по выращиванию молоди популярного на азиатском рынке моллюска рудитаписа филиппинского. Российские ученые научили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии

Центр открылся в 2019 году на берегу пролива Старка на острове Попова. В советское время здесь находилась научно-исследовательская база, куда приезжали ученые со всего СССР. В 90-е годы прошлого века научная деятельность здесь сократилась, и в 2009 году было принято решение провести реконструкцию и открыть новый центр марикультуры.

ЕДА ДЛЯ ТРЕПАНГА

С 2019 года на Попова ведутся работы с перспективными гидробионтами – бурыми водорослями, трепангом и моллюсками. Как рассказал РИА Новости начальник научно-производственного центра Илья Васьков, наверное, самый важный фактор в их выращивании – это качество воды. Она проходит несколько степеней очистки и обеззараживания, отстаивается и передается в цеха.

"Если вода будет недостаточно очищена, то к личинкам моллюсков попадут их естественные враги типа копепод (ракообразных – ред.), конкуренты в питании или организмы, несущие болезни. Чистота воды – залог успешной кампании по производству личинок. Также максимально чистая вода нужна, чтобы готовить корма, – моллюсков и иглокожих мы кормим живыми кормами – микроводорослями, фитопланктоном", — рассказывает Васьков.

На разных стадиях развития моллюсков им необходим разный корм, и каждый объект питается конкретной микроводорослью. Руководитель группы технологического обеспечения Виктор Дзизюров рассказывает, что на втором этаже центра специалисты сами выращивают – "разгоняют" — четыре вида микроводорослей для кормления личинок. Вход сюда – строго в бахилах и халатах, чтобы не занести в "еду" посторонние организмы.

"Микроводоросли у нас хранятся в виде коллекции в термолюминостате. Мы берем их из колб и начинаем поэтапно увеличивать их объемы, заливаем суспензию в ванные, где они начинают расти. Каждый день мы спускаем для кормления 1800 литров – столько за сутки съедают десятки миллионов личинок", — отмечает ученый.

Он поясняет, что именно эти четыре вида микроводорослей оптимальны для кормления. Изначальный материал для коллекции сохраняется в научном центре еще с советских времен – их ученые по обмену получали из Института биологии южных морей А. О. Ковалевского РАН, Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева, красноярского Института биофизики СО РАН, часть видов получена из КНР.

"Если говорить о зарубежных успехах в этой отрасли – больше всего продвинулся Китай, но в части получения живых кормов – мы на передовой. Здесь у нас созданы и отработаны технологии, мы подали заявку на патент, зарегистрируем их и тогда будем на лицензионных основаниях делиться с другими странами", — отмечает Дзизюров.

Подросший трепанг переходит с микроводорослей на подножный корм. Часть его покупается, но в основном используется произведенный в ТИНРО. Сотрудники рассчитывают, что в этом году центр сможет полностью перейти на собственные корма.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПЕТУШКОМ

В этом году специалисты проводят эксперимент по воспроизводству рудитаписа филиппинского, известного также как петушок, – это двустворчатый зарывающийся моллюск из семейства венеридов.

"Мы провели первый эксперимент по нересту и получению молоди петушка в условиях нашего завода. Сейчас личинки развиваются, и мы рассчитываем получить небольшую партию. Это достаточно вкусный и полезный моллюск, он пользуется большим спросом на азиатском рынке", — рассказал агентству начальник отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры Игорь Сухин.

На долю венеридов сейчас приходится около четверти товарного выращивания всех двустворчатых моллюсков в мире. В основном им занимаются страны Юго-Восточной Азии, а перспективы его выращивания во Владивостоке ученые уточнят по ходу эксперимента.

"Есть зарубежный опыт, где рудитапис за 2-3 года может дорастать до промысловых размеров, но у нас другие условия. Это южный, субтропический закапывающийся вид, его развитие зависит от температуры воды. Приморье – это северная граница ареала этого моллюска. Мы будем пытаться выращивать его на подвесных установках, но как он будет себя здесь вести, пока неизвестно. Успешен ли эксперимент, мы поймем через месяц, когда личинки подрастут и будет ясно, осели ли они на субстрат", — отмечает Сухин.

Сейчас личинки петушка – совсем маленькие, еле различимые глазом в большом бассейне. По соседству – такие же огромные резервуары с личинками трепанга. Это беспозвоночное ценится за свои целебные свойства и пользуется большим спросом в странах Азии. Считается, что трепанг эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине.

"Трепанг мы выпускаем, когда он достигнет размера в 1 сантиметр и массы 0,5 — 0,3 грамма. Он растет у нас примерно четыре месяца, в природе — медленнее, так как вода в море быстрее выхолаживается. Но тут дело даже не в скорости роста, а в выживаемости вида. У трепанга плодовитость — 4-8 миллионов личинок, из этого количества выживет несколько особей. У нас в центре выживают сотни тысяч личинок, то есть процентов 5-10%", — рассказал ученый.

Также специалисты проводят на острове Попова эксперимент по выращиванию устрицы. Обычно ее молодь высаживают на пластины-коллекторы, но там моллюски могут срастаться. При этом наибольшую ценность представляют устрицы, которые продаются поштучно. Для этого ученые пробуют сажать подрастающих особей на известковую крупку – перемолотую створку моллюсков. "Устрички прикрепляются на каждый кусочек, и у них уже меньше возможности срастись", — отмечает Сухин.

После того, как моллюски подрастают и садятся на субстрат, специалисты отправляют их в садки и выставляют на рыбоводный участок – это большой охраняемый участок акватории в проливе Старка. Сотрудники центра говорят, что раньше в проливе было практически пустое дно – всех моллюсков выбрали браконьеры. В последние годы с приходом ученых и катера охраны популяции гидробионтов здесь начали восстанавливаться.

На гидробиотехнических сооружениях в проливе Старка специалисты ТИНРО ставят садки с моллюсками, весной и осенью их достают и разрежают, чтобы обитателям было не тесно. Позже молодь расселяют на дно, либо продают как посадочный материал марикультурным хозяйствам, которые сами доращивают моллюсков. Так как дальневосточная аквакультура практически полностью работает на экспорт, спрос на молодь гидробионтов каждый год меняется.

"Гребешок идет в Корею и Китай. В этом году корейцы его не берут, и у марикультурных ферм возникли проблемы со сбытом, они перестали покупать молодь. При этом спрос на трепанг стабильный – Китай хорошо его берет. Устрица – это единственный объект, который в основном идет на внутренний рынок. Спрос на него есть и есть желающие его выращивать, но пока производство ограничено", — отмечает Сухин.

РЕКОРДНАЯ УНДАРИЯ

С 2019 года в центре занимаются одной из самых полезных и вкусных водорослей — ламинарией. А недавно специалисты ТИНРО впервые в России начали выращивать еще одну бурую водоросль ундарию. В 2021 году ученые выставили ее рассаду с четырех небольших рамок на гидробиотехнические сооружения, а в этом году получили первый и рекордный урожай – около 15 тонн. Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ТИНРО Татьяна Крупнова, ускоренную технологию выращивания – подкормку, световой режим — разработали в центре под конкретные местные условия. При таком методе ундария может вырастать массой до 300-400 граммов и длиной до трех метров. В естественных условиях на севере Приморья ее размеры не превышают 40 сантиметров.

"Обычно ундарию выращивают в Китае, Японии, Корее. Но поскольку вода в КНР грязновата, китайские коллеги хотели бы у нас брать наши водоросли – готовую продукцию. Сегодня наша цель — получить как можно больше посадочного материала. У ундарии годичный цикл, то есть она быстро разрушается, но остаются спорофиллы. Мы получаем зооспоры, садим их на рамки, помещаем в воду и начинаем культивировать при температуре воды в 15 градусов, даем подкормку и свет. Тогда получается много хорошей рассады, и мы можем обеспечить ею все хозяйства Приморья, а готовой продукцией — китайских коллег", — рассказала Крупнова.

Она отметила, что сейчас ундарией занимается весь мир. Она очень полезна, содержит больше белка, чем другие водоросли, и фукоидан – это иммунопротектор, который также помогает чистить сосуды. Кроме того, в ундарии есть фукоксантин, который расщепляет внутренний жир человека.

"Вы видели в магазинах салат "чука", или "вакаме", — это замороженная или высушенная ундария, которую местные компании закупают в Китае. Так, 150 граммов ундарии стоит 200 рублей – это очень дорого. Но если выращивать ее в России, используя ускоренную технологию, она будет дешевле и полезнее. Тем более, президент РФ дал поручение развивать собственные производства", — отмечает Крупнова.

По ее словам, в части здорового питания россиянам нужно брать пример у азиатов-долгожителей, которые едят много водорослей и других морепродуктов.

"Ламинария и ундария служат основой для увеличения продуктивности морских экосистем – возле них нерестятся рыбы и беспозвоночные. Это субстрат для оседания личинок и нереста, укрытие от врагов и кормовая база. Чем больше плантация водорослей, тем больше они усваивают углекислый газ из атмосферы и тем меньше парниковый эффект. То есть выращивание водорослей вносит вклад в декарбонизацию", — рассказывает Крупнова.

Сейчас в центре происходит оспоривание субстрата для получения жизнестойкой рассады ундарии. Специалисты готовятся заложить новую партию – теперь уже на 50 рамок.