МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за отмену ввозной пошлины на товары для хранения, загрузки и разгрузки зерна и масличных культур, сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Рада освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения и загрузки/разгрузки зерна и масличных культур. За – 304 (депутата – ред.). Это важный законопроект, который помогает решить проблему обеспечения надлежащего хранения сельхозпродукции", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.