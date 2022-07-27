МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Розовый алмаз, который может быть самым крупным в своем роде за последние 300 лет, найден в Анголе. Об этом сообщил австралийский телеканал 9News. De Beers сократила продажи алмазов за последние две недели

Отмечается, что камень был найден австралийская компания Lucapa на ангольском месторождении Луло. Он получил название "Луло Розе".

Как подчеркнул канал, розовый алмаз "может оказаться самым крупным в своем роде за последние 300 лет".

По словам управляющего директора Lucapa Стивена Везерола, камень является "исключительной находкой и "настоящим даром".

"Луло Розе" будет продан на международном аукциюне.