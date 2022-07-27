МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в мае текущего года (до этого минимальный уровень составлял 4%). В целом безработица в России идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы.

"В июне 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (841 тысяча человек против 851 тысячи человек в мае), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2022 года составила 74,9 миллиона человек.