МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в мае 2022 года продолжили спад и снизились на 6,1% в годовом выражении после 7,2% в апреле, свидетельствуют данные Росстата. Задолженность по зарплате в России за июнь снизилась на 9,9%

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Снижение заработных плат в реальном выражении фиксируется второй месяц подряд, в апреле текущего года они снизились впервые с апреля 2020 года.

По сравнению с апрелем 2022 года реальные зарплаты в РФ в мае выросли на 0,1%. За январь-май реальные зарплаты в России снизились на 0,9%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2022 года составила 62 457 рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10%", — говорится в сообщении.

В номинальном выражении зарплаты в России в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,2%. По итогам пяти месяцев — рост на 12,9% год к году.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2022 году снизятся на 3,8%. В 2023 году ожидается их рост на 0,8%, в 2024 и 2025 годах — на 2,9% и 2,3% соответственно.

ДОХОДЫ

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%, говорится в докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,8%", — говорится в документе.

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.

В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%. В апрельской версии прогноза Минэкономразвития ожидало, что снижение реальных располагаемых доходов составит 6,8%. Не исключено, что при подготовке нового прогноза в рамках бюджетного процесса оценка будет скорректирована, так как представители министерства говорили, что динамика инфляции в РФ по итогам 2022 года может оказаться лучше весеннего прогноза в 17,5%.