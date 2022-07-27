МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2022 года сократилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,9%, сообщает Росстат. Boeing закрыл первое полугодие с чистым убытком

"В январе-мае 2022 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 14590,2 миллиарда рублей, или 150,9% к январю-маю 2021 года", — говорится в сообщении.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,7% с 38,9% годом ранее. Среди обрабатывающих производств убытки получили 24,6% организаций против 27,8% год назад. В строительстве убыточными оказались 30,4% компаний против 31,6% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 17,3% компаний против 18,8% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 18,5% против 21,1% за аналогичный период 2021 года. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, в январе-мае осталась на прошлогоднем уровне — 31,7%.