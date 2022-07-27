МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. США выделили 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития на поддержку Украины и других стран. Об этом заявили в американском министерстве финансов. Продажи автомобилей в США упали в июле

Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортеров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.

Министерство финансов добавило, что деньги взяты из 40-миллиардного пакета помощи Украине, который был в мае утвержден конгрессом и подписан в качестве закона президентом США Джо Байденом.