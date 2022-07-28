МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стипендии студентов предлагают увеличить до уровня МРОТ, пишут "Известия". Пенсионерам объяснили, как получить дополнительные деньги от государства

С соответствующей просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4%.

Таким образом, с 1 сентября базовый размер стипендии для получающих высшее образование составит 1755 рублей, среднее профессиональное — 638 рублей. Если речь идет о государственной социальной стипендии для вузов, то она будет равна 2634, в учреждениях среднего профессионального образования — 958 рублям, говорится в тексте.

Однако, как отмечает Лантратова, уровень инфляции в этом году был выше установленного. При этом если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было.

Парламентарий подчеркнула, что даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям.

Депутат также указывает на размер потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц (в 2022 году — 10 800 рублей) и прожиточного минимума (для трудоспособного населения — 15 172 рубля), которые значительно выше стипендий.

Лантратова пояснила, что федеральный бюджет на 2022 год уже сформирован, поэтому сейчас реально просить правительство только об увеличении процента индексации. Однако при формировании нового финансового документа на 2023 год необходимо предусмотреть повышение стипендии до уровня МРОТа.

"Без родительской поддержки, а она не у каждого есть, студент вынужден совмещать работу с учебой, что отрицательно сказывается на качестве получаемого им образования", — подчеркнула она.