МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Количество выпускников вузов, техникумов и колледжей в России по строительным специальностям необходимо увеличить минимум в два раза, чтобы обеспечить ежегодный ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в 2030 году, сказал РИА Недвижимость первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. Генпланы в будущем могут заменить мастер-планами

"В России 205 высших учебных заведений и 1,3 тысячи средних учебных заведений осуществляют подготовку по строительным специальностям, ежегодный выпуск составляет более 30 тысяч человек по программам высшего образования, более 45 тысяч человек — по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Конечно, эту цифру нужно повышать, и минимум в два раза", — сообщил он.

По словам Ломакина, сейчас Минстрой вместе с Минтрудом, Минобразованием и Минпросвещением создает на базе собственной цифровой платформы (так называемая база строительных вакансий) кадровый центр. Его задачей будет сбор данных с регионов об их потребностях в трудовых ресурсах в строительной сфере и ЖКХ, а также прогноз о потребностях в будущем, чтобы ведомство могло выступать заказчиком подготовки соответствующих специалистов.

"На сегодняшний день мы прошли первый этап создания кадрового центра, отработали узкие места. До конца года у нас задача максимально цифровую платформу донастроить, а затем написать программу взаимодействия с Минпросвещением по поводу увеличения количества выпускников и их прямого вовлечения в строительную отрасль, чтобы как можно больше бывших студентов оставались в профессии", — добавил он.