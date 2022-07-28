МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов — "Московский Мировой Стандарт" (MMC) — Moscow World Standard (MWS) для нормализации функционирования отрасли драгметаллов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма Минфина участникам отрасли. MWS должен будет стать альтернативой по своим функциям стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (London Bullion Market Association) – LBMA. Эксперт спрогнозировал, кто будет покупать российское золото после санкций

"В целях нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов критически необходимо создать независимую международную инфраструктуру, альтернативную по своим функциям LBMA. Предлагается в основу предлагаемой структуры положить специализированную международную биржу драгоценных металлов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ), использующую новый международный стандарт MWS", — говорится в письме.

В рамках работы биржи предлагается создать Комитет по фиксингу цен, в который войдут Центробанки стран-участниц ЕАЭС и их крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов, при условии применения стандарта MWS. "Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчётов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС", — говорится в письме.

Необходимо сделать членство в данной организации привлекательным для всех без исключения иностранных участников рынка драгметаллов, особенно Китая, Индии, Венесуэлы, Перу, других стран Южной Америки и Африки, считают в Минфине. Создание такой структуры сможет в кратчайшее время разрушить монополию LBMA и создать мощную международную ассоциации участников индустрии драгоценных металлов и обеспечит стабильное развитие отрасли как в России, так и по всему миру, говорится в письме.

Россия исторически является одним из крупнейших производителей драгметаллов в мире. По данным Минфина РФ, объемы производства золота в стране в 2021 году выросли на 9% до 343 тонн — второй показатель в мире. Россия входит в тройку крупнейших производителей платины, палладия и родия. В российской индустрии драгметаллов задействован целый ряд банков, предприятий по добыче, аффинажу, транспортировке и торговле драгоценными металлами. Оборот отрасли составляет около 25 миллиардов долларов в год.

Несмотря на лидирующие позиции по производству драгоценных металлов, российские производители до последнего времени следовали иностранным стандартам рынка, устанавливаемым LBMA. Однако в связи со сложившейся международной обстановкой, весной 2022 года у всех предприятий отрасли в России были отозваны лицензии LBMA. Это фактически парализует их деятельность и является критическим негативные фактором, ставящим под вопрос само существование отрасли в России, резюмирует Минфин.