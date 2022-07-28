МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.
По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.