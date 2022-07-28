МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. ООН надеется, что "продуктовая сделка" позволит помочь нуждающимся

Как отмечает агентство, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.