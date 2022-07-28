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Путин проведет очередное совещание с постоянными членами Совбеза
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Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Уточняется, что... ПРАЙМ, 28.07.2022
экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, совбез рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Уточняется, что мероприятие пройдет в четверг 28 июля.
"В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал Песков.
Кроме того, у главы государства запланированы несколько служебных встреч.
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