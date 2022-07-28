МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

Уточняется, что мероприятие пройдет в четверг 28 июля.

"В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал Песков.

Кроме того, у главы государства запланированы несколько служебных встреч.

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