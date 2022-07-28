МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Республиканцы из палаты представителей США заявили о рецессии в экономике на фоне падения ВВП страны второй квартал подряд. Байден назвал замедление американской экономики "неудивительным"

Согласно публикациям Джима Джордана и Бадди Картера в Twitter, США оказались в состоянии рецессии.

Их коллега Верн Бучанач, комментируя снидение ВВП страны, назвал действия Белого дома "безумием". "Мы входим в рецессию, а демократы пытаются потратить сотни миллиардов долларов на приоритеты "зеленой сделки" и поднять налоги для американцев, создающих рабочие места", — отметил республиканец в своем блоге.