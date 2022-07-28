Во Франции профинансируют поправки к закону о покупательной способности
Глава Минфина Франции Ле Мэр выделит средства на поправки к закону о покупательной способности
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что выделит дополнительные 350 миллионов евро на поправки к закону о покупательной способности французов.
Ранее сообщалось, что Национальное собрание Франции приняло в первом чтении закон о покупательной способности. Он предполагает выделение дополнительных финансовых средств на поддержку французов.
Министр отметил, что ведомство намерено внести в закон поправки, которые предполагают дополнительное финансирование в размере 350 миллионов евро.
По словам Ле Мэра, эта мера является разумной на фоне экономической ситуации во Франции.
Таким образом, сумма выделенных средств на закон о покупательной способности вырастет до 20,7 миллиарда евро. Эта цифра поможет удержать бюджетный дефицит в стране на уровне 5% в 2022 году, подчеркнул министр.