МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Администрация Белого дома и руководители финансового блока США заявили об отказе считать снижение экономики страны в течение двух кварталов подряд рецессией. В США республиканцы заговорили о рецессии в экономике страны

Ранее сообщалось, что ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вновь опустился на 0,9% в пересчете на год.

Президент США Джо Байден, комментируя данные о сокращении ВВП, заявил об ожидаемости подобной ситуации в экономике. По его словам, замедление американской экономики является результатом прошлогоднего подъема и усилий ФРС по борьбе с инфляцией. В своей оценке текущей ситуации Байден не упомянул рецессию.

Экономический советник Белого дома Брайан Диз подвергся критике за отказ считать возможное снижение экономики в течение двух кварталов подряд рецессией. Диз убеждал журналистов, что сокращение ВВП два квартала подряд вовсе не является техническим определением рецессии. Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер также избегала слова "рецессия" при характеристике сегодняшней экономической ситуации.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл поддержал позицию Белого дома, упомянув положительные данные по уровню занятости в стране.

Наконец, министр финансов США Джанет Йеллен также заявил о "необходимом замедлении после быстрого роста".