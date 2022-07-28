МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года может преодолеть новый исторический максимум в 165-170 миллиардов долларов, полагает министр экономического развития Максим Решетников. Ретейлер рассказал, какие товары россияне скупают в жару

Как сообщила пресс-служба министерства, в четверг глава Минэкономразвития принял участие в 25-м заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Видим, что стоимостные показатели взаимной торговли в прошлом году и в первые месяцы этого года уже превышают целевые ориентиры. По итогам года есть все шансы выйти на новый рубеж в 165-170 миллиардов долларов США. И это в том числе – результат работы нашей подкомиссии", — сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава Минэкономразвития напомнил, что взаимный товарооборот России и Китая в 2021 году достиг исторического максимума и превысил 140 миллиардов долларов. При этом, по его словам, по итогам первого полугодия текущего года он вырос на 16%.

Как указано в сообщении, в ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе снятие ковидных ограничений и возобновление работы пунктов пропуска на российско-китайской границе. "Важно и дальше обеспечивать бесперебойность поставок товаров и совместно способствовать беспрепятственному движению грузового транспорта через пункты пропуска. Ситуация здесь меняется, но медленно. Нужно как можно скорее смягчать и полностью снимать введенные китайской стороной противоэпидемиологические требования. Обеспечить ритмичную работу всех 28 пунктов пропуска", — заявил Решетников.

Участники круглого стола также рассмотрели вопросы устранения барьеров в торгово-экономической и инвестиционной сферах, и обменялись мнениями по вопросам реализации перспективных инвестиционных проектов в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства.