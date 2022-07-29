МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту для нуждающихся людей, представляющую собой бессрочный "пластик" с индивидуальным номером, пишут "Известия". Власти расширили перечень социальных выплат на карту "Мир"

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов, которая подготовила поправки в закон "О государственной социальной помощи", рассказал один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход находится ниже прожиточного минимума — сейчас в целом по стране составляет 13,9 тысячи рублей. С помощью новой карты малоимущие, согласно инициативе, смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками.

В документе отмечено, что магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, их размер плюс перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт.

Граждане смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление. Авторы документа планируют, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. В целом порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.

Мера позволит оказать адресную помощь социально незащищенным категориям граждан, сказано в пояснительной записке. Поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства, считают авторы. Они напоминают, что, по данным официальной статистики, в России 20,9 миллиона малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения.

Представители бизнеса напомнили, что продуктовые сети и аптеки и сейчас делают скидку, например, по социальной карте москвича, а также развивают собственные программы лояльности.