МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американская компания Kraft Heinz продает свой бизнес по производству детского питания в России, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвесткругах и крупных производителях продуктов. Эксперт рассказал о возможной продаже российских активов H&M с дисконтом

"По информации "Ъ", компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей", — говорится в материале газеты.

Газета уточняет, что на продажу, согласно ее данным, выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае, Ивановский комбинат детского питания и бренды "Умница" и "Сами с усами".

Kraft Heinz также владеет предприятием "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области, этот бизнес концерн не продает, добавляет газета со ссылкой на источники в отрасли. Среди потенциальных покупателей источники издания называют "family offices, также продажа обсуждалась с ГК "Черноголовка".

"По словам одного из собеседников "Ъ", Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания в 2,5-3 миллиарда рублей. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО "Хайнц-Георгиевск" и ООО "Ивановский комбинат детского питания"", — добавляется в материале.