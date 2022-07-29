МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 3,4% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в пятницу, 29 июля, в 12.00 мск. В то же время Евростат опубликует предварительную оценку по годовой инфляции в еврозоне в июле. Эксперты ждут, что показатель остался на рекордном уровне июня в 8,6%.

В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует статистику по безработице в стране. Аналитики ждут роста безработицы в Германии в июле до 5,4% с 5,3% в июне. В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует первую оценку по ВВП страны за второй квартал. Ожидается, что немецкая экономика по итогам квартала выросла на 1,7%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в июне. Аналитики полагают, что по сравнению с маем доходы выросли на 0,5% за отчетный месяц, а расходы — на 0,9%.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июле вырос до 51,1 пункта с июньских 50 пунктов, как и показала предварительная оценка.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число не изменилось по сравнению с прошлой неделей и составило 599 агрегатов.