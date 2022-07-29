РИМ/ПРАГА/ПАРИЖ/АФИНЫ/ВАРШАВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рекордные температура и засуха заставили европейские страны в очередной раз столкнуться с угрозой лесных пожаров, операции по ликвидации которых уже позволили подсчитать первые сметы по ущербу и затратам. Bloomberg: Германия теряет лидирующие позиции в Европе

ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД В ИТАЛИИ

В Италии, по данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), с начала года произошли 243 возгорания при том, что за последние 15 лет среднегодовой показатель составляет 263. В 2022 году сгорело почти 28 тысяч гектаров, когда как в среднем от природных пожаров раньше страдали 54 тысяч гектаров в год. Рекордным оказался минувший год, за который было зафиксировано 659 возгораний и 150 тысяч гектаров сгоревшей территории.

По оценкам итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, каждый сгоревший гектар грозит ущербом в 10 тысяч евро. Подобные расходы включают в себя как операции по тушению, так и восстановление пострадавших территорий, на которое может уйти до 15 лет. Таким образом, следуя таким подсчетам, общие потери итальянского бюджета могут достигнуть 280 миллионов евро.

ФРАНЦУЗЫ СЧИТАЮТ РАСХОДЫ ПО ДНЯМ

Тушение лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции обошлось стране в 6,6 миллиона евро за десять дней, сообщила радиостанция Europe 1. Во Франции считают, что цены на энергию выросли бы без мер правительства

По ее подсчетам, день тушения огня в самый пик его распространения с 14 по 23 июля стоил около 602 тысячи евро. В эти расходы входит привлечение авиации, траты на топливо и зарплаты пилотов. К борьбе с огнем привлекались почти полторы тысячи человек, среди которых профессиональные пожарные, военные и добровольцы.

Два крупных лесных пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции бушевали на протяжении двух недель с 12 июля. Огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса, его тушению возгораний препятствовала аномально жаркая погода и засуха. Были эвакуированы более 30 тысяч человек.

В ГРЕЦИИ ГОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Греция, пережившая сильнейшие лесные пожары в прошлом году, пока отмечает более низкий уровень пожарной опасности.

Летом 2021 года большинство возгораний произошло в августе на фоне небывалой жары. Общая площадь пожаров составила 130,1 тысячи гектаров. Пожары угрожали даже археологическим раскопкам в Древней Олимпии и Афинам. Греция добилась исключения для порядка расчета сокращения потребления газа

Нынешним летом сильные пожары бушуют в уникальном национальном парке Дадия-Лефкими-Суфлион на северо-востоке страны и на острове Лесбос. В Дании площадь пожара составила на вечер 26 июля 3,4 тысячи гектаров, это 12% охраняемого района Natura 2000. Крупные возгорания от 1,5 до 2,4 тысячи гектаров произошли на Лесбосе, на Крите и в районе Пентели в Аттике.

Хотя из-за санкций ЕС Греция не смогла арендовать в этом году российский Бе-200, она значительно усилила авиагруппировку, арендовав дополнительно 15 самолетов.

ЧЕШСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Чешские власти ожидают прибытия помощи из Польши, Словакии и Италии для тушения пожара в природном заповеднике "Чешская Швейцария", расположенном на западе страны, где огонь захватил уже около 30 гектаров леса, во вторник и среду ожидается прибытие помощи из Польши, Словакии и Италии. Швейцария создает газовый резерв в связи с сокращением поставок из России

"Сухая, жаркая погода и сильные порывы ветра способствуют распространению пожара в заповеднике, несмотря на усилия более чем 400 пожарных, собранных почти из всех краев Чехии", — сообщило Чешское ТВ.

Чешские пожарные, задействованные в тушении огня в заповеднике, нуждаются, прежде всего, в авиамашинах, способных "заносить" на огонь большие емкости с водой. Сейчас работающие здесь вертолеты могут поднять максимально одну тонну воды. Вертолеты, которые ожидаются из Польши и Словакии, несут втрое больший объем. А каждый из трех самолетов, которые должны прибыть из Италии, за один раз поднимает 6 тонн воды.

Пожарная стража соседней Польши сообщает, что в стране наблюдается рекордное количество лесных пожаров, но пока не критичное по сравнению, например, с Грецией. По данным Института метеорологии и водного хозяйства, почти во всей западной части страны наблюдается очень высокая, а в некоторых регионах даже экстремальная пожарная опасность в лесах. В последнее время наблюдается 40-60 лесных пожаров в день, но их площадь небольшая. В июле уже произошло более 500 пожаров в лесах, а за весь год — 5 тысяч. Впрочем, Польша полностью справляется с ситуацией и направляет в Чехию пожарный вертолет.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ПОЖАРЫ

Как рассказал РИА Новости геолог, президент Итальянского общества природоохранной геологии (SIGEA) Антонелло Фьоре (Antonello Fiore), природные пожары в европейских широтах не возникают сами по себе.

"Высокие температуры предрасполагают к распространению пожаров, но в наших широтах нет самостоятельно появляющихся природных возгораний, все они либо возникают по вине человека – намеренно или нет. В прошлом году в Италии тоже было жарко, и такие высокие температуры подготовили подлесок к возгоранию, но преобладали действия поджигателей", — сказал специалист.

По словам эксперта, поджигателями часто двигает простая экономическая выгода. Например, заводчики скота после поджога поля получают на нем траву более высокого качества, что, по их мнению, положительно отражается на качестве их продукции. Но в таких случаях огонь может выйти из-под контроля.

Фьоре подчеркнул, что в условиях засухи выпавшие осадки не проникают вглубь почвы и остаются на ее поверхности, увеличивая риск оползней.

"Данные за нынешний год не доходят до прошлогодних показателей в том, что касается площади. Внимание к этому приковано из-за пожаров возле города, после гибели добровольца. Пока мы не можем сказать, что этот год хуже. Настоящей проблемой является предотвращение. Нужно чистить подлесок, строить ограждения для сдерживания огня и объяснять населению опасность пожаров", — сказал Фьоре.