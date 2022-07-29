МОСКВА, 29 июля — ПРАЙМ. Было бы неверно считать, что слабость иены является основной причиной роста цен в Японии, сказал в пятницу президент Азиатского банка развития (ADB) Масацугу Асакава. Reuters: курс иены может закончить месяц сильным ростом

По его словам, ключевыми факторами роста цен в Японии стали перебои в цепях поставок во время пандемии, а также быстрый рост цен на продовольственные товары и энергоносители в результате вооруженного конфликта на Украине.

Рост потребительских цен в Японии является политически важной проблемой, поскольку он ставит под сомнение мнение Банка Японии, согласно которому наблюдаемые в последнее время скачки цен будут временным явлением. Он также может вызвать недовольство, особенно среди людей с низкими доходами.

Годовой темп базовой инфляции, при расчете котного не учитываются волатильные цены на свежие продовольственные товары, но учитываются цены на энергоносители, три месяца подряд превышал установленный центральным банком целевой уровень 2%. Согласно официальным данным, в июне он составил 2,2%.

"Наверное, было бы преувеличением говорить, что (постепенный рост цен) обусловлен слабостью иены", — сказал Асакава на пресс-конференции.

По его словам, на долю ослабления иены приходится всего 20%-30% инфляции.

Асакава возглавляет ADB с 2020 года, и участники рынка рассматривают его как возможного преемника Харухико Куроды на посту управляющего Банка Японии. Второй пятилетний срок пребывания Куроды на этом посту заканчивается в апреле следующего года. Ранее Асакава работал в Министерстве финансов.