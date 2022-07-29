МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

ВВП еврозоны вырос во втором квартале лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца.

Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.