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https://1prime.ru/state_regulation/20220729/837642376.html
Годовая инфляция в еврозоне неожиданно обновила рекорд по итогам июля
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. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 29.07.2022
экономика, новости, еврозона, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца.
Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.