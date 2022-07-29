МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до 8,9% с 8,6% в июне, следует из данных Евростата. ВВП еврозоны вырос во втором квартале лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца.

Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.