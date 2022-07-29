МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в еврозоне неожиданно обновила рекорд по итогам июля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателей на 3,4% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном.

Совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по первой оценке, вырос на 4% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.

Во втором квартале прошлого года ВВП ЕС увеличился на 5,5% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, а еврозоны — на 5,4% и 0,5% соответственно.

Суммарно в 2021 году ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.