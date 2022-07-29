ТАШКЕНТ, 29 июл — ПРАЙМ. Беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном коснется исполнения обязательств по "продуктовой сделке", заявил глава МИД России Сергей Лавров после заседания СМИД ШОС. В Госдепе заявили о готовности США способствовать "продуктовой сделке"

По его словам, что ведомство также просило уточнить вопросы, которые хочет обсудить американская сторона.

"Насчет украинского зерна тоже, наверное, было бы интересно услышать, как они собираются выполнять те обязательства, которые взяли на себя в контексте инициативы генерального секретаря ООН", — сказал Лавров.

Министр отметил, что именно санкции США не позволяли России реализовывать те контракты, которые были подписаны, в силу ограничений на проход судов, повышения страховых ставок для российских морских перевозок, а также разрыва финансовых цепочек.

"Генеральный секретарь ООН взял на себя обязательство ликвидировать эти проблемы на пути решения, как они говорят, мирового экономического кризиса. Ну посмотрим", — сказал он.