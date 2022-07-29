МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, они обсудят ситуацию в строительной отрасли, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

"Президент будет в Огарево. Сегодня он примет вице-премьера Хуснуллина. Дела строительные, различные программы по строительству — тема очень-очень важная, один из главных, наиболее существенных драйверов по развитию нашей экономики с гигантским кумулятивным эффектом, который задействует огромное количество смежных отраслей промышленности. Все эти темы сегодня президент имеет в виду обсудить с Хуснуллиным", — рассказал Песков.