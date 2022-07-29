КАЛИНИНГРАД, 29 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна в РФ по итогам года на уровне 130 миллионов тонн, сообщил журналистам на Всероссийском дне поля глава министерства Дмитрий Патрушев. Посольство России призвало гарантировать снятие санкций с продовольствия

"В настоящее время сохраняем наш прогноз (валового сбора зерна в РФ — ред.) на уровне 130 миллионов тонн, что станет одним из лучших результатов в истории страны", — сказал министр.

Он уточнил, что на данный момент собрано уже более 40 миллионов тонн зерна, в том числе 33 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз также ожидает, что экспорт российского АПК в 2022 году составит порядка 40 миллиардов долларов.

"Ожидаем, что объем поставок за рубеж составит порядка 40 миллиардов долларов", — заявил Патрушев.

По его словам, в этом году отмечается рост поставок практически по всем направлениям.

"Увеличились отгрузки масложировой, мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аграрный экспорт вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по итогам года положительная динамика сохранится", — сказал министр.

По данным ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт российской продукции АПК в 2021 году вырос на 21% и составил 37,1 миллиарда долларов.