В Еврокомиссии оценили темпы роста ВВП еврозоны во втором квартале
Еврокомиссар Джентилони: рост ВВП еврозоны был выше ожиданий во втором квартале
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БРЮССЕЛЬ, 29 июл — ПРАЙМ. Экономика еврозоны в прошедшем квартале показала рост выше ожиданий, но неопределенность, в том числе для прогноза на ближайшие триместры, остается высокой, написал в своём Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Совокупный ВВП 19 стран этого валютного блока, по первой оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат ранее в пятницу. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателей на 3,4% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном.
"Экономика еврозоны превзошла ожидания во втором квартале. Неопределенность остается высокой на ближайшие кварталы: необходимо сохранять единство и быть готовыми реагировать на развивающуюся ситуацию по мере необходимости", — прокомментировал Джентилони.