БРЮССЕЛЬ, 29 июл — ПРАЙМ. Экономика еврозоны в прошедшем квартале показала рост выше ожиданий, но неопределенность, в том числе для прогноза на ближайшие триместры, остается высокой, написал в своём Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. ВВП еврозоны вырос во втором квартале лучше прогноза

Совокупный ВВП 19 стран этого валютного блока, по первой оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат ранее в пятницу. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателей на 3,4% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном.

"Экономика еврозоны превзошла ожидания во втором квартале. Неопределенность остается высокой на ближайшие кварталы: необходимо сохранять единство и быть готовыми реагировать на развивающуюся ситуацию по мере необходимости", — прокомментировал Джентилони.