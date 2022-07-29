Глава "Роскосмоса" сообщил о выходе России из МКС после 2024 года
Глава "Роскомоса" Борисов: Россия покинет проект Международной космической станции после 2024 года
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Процесс выхода России из проекта Международной космической станции начнется после 2024 года, займер некоторое время. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, необходимости торопиться покинуть проект нет. "Роскосмос" также не выдвигал официальных предупреждений. Однако ведомство уже приняло решение о выходе из МКС, о чем было доложено президенту России Владимиру Путину, отметил Борисов.
"Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС", — подчеркнул глава госкорпорации.
Борисов также добавил, что политика не должна касаться космической деятельности России и ее партнеров.