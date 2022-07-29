МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Процесс выхода России из проекта Международной космической станции начнется после 2024 года, займер некоторое время. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Financial Times узнала о слиянии европейских операторов космической связи

По его словам, необходимости торопиться покинуть проект нет. "Роскосмос" также не выдвигал официальных предупреждений. Однако ведомство уже приняло решение о выходе из МКС, о чем было доложено президенту России Владимиру Путину, отметил Борисов.

"Мы просто сказали, что после 24 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24 года или в 25 году — все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС", — подчеркнул глава госкорпорации.

Борисов также добавил, что политика не должна касаться космической деятельности России и ее партнеров.