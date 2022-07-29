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Доходы населения США выросли в июне
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Доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. В то же время потребительские расходы... ПРАЙМ, 29.07.2022
экономика, новости, сша, доходы населения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,5% и роста расходов на 0,9%.