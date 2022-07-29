МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Любая страна может попасть под санкции США, заявил Лавров

В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,5% и роста расходов на 0,9%.