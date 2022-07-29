МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. В британских графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт ввели временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой, говорится в пресс-релизе частной коммунальной компании Southern Water, опубликованном в пятницу на ее сайте. Bloomberg: британцев накроет новая волна роста цен

"Речной сток примерно на 25% меньше, чем нормальный июльский показатель, что равнозначно потере воды, которой хватило бы на более чем 25 миллионов ванн… Использование водопроводных шлангов для полива садов или мытья машин будет запрещено, декоративные пруды и бассейны также не должны заполняться", — сказано в документе.

Запрет вступит в силу 5 августа, отмечается в заявлении.

На прошлой неделе Соединенное королевство столкнулось с аномальной жарой. В прошлый вторник температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.