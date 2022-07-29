МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объем поставок товаров в Россию по параллельному импорту составил почти 4 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников оценил текущую экономическую ситуацию в России

"Работает параллельный импорт, ввезено 307 тысяч тонн товаров, почти на 4 миллиарда долларов", — сказал Решетников, выступая на заседании инвестиционного совета с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.

Параллельный импорт, то есть без разрешения правообладателя, на данный момент легализован в России на период до конца года. Механизм распространяется на перечень товаров, утверждаемый Минпромторгом. Он включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Список предполагается периодически актуализировать, и один раз министерство это уже сделало, в частности добавив Lego.