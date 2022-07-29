МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Санкции в будущем окажут "больший разрушительный эффект" на Россию. Об этом заявила глава Минторга США Джина Раймондо. Минфин США расширил санкции против России

По ее словам, ведомство уверено, что с каждой неделей меры экспортного контроля будут оказывать больший разрушительный эффект на возможности России.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на российские энергоносители. Президент страны Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.