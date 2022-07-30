МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Предельная сумма социального налогового вычета, которая составляет в России 120 тысяч рублей, за последние 12 лет ни разу не пересматривалась, пора поднять ее до уровня инвестиционного вычета в 400 тысяч, а затем и до 1 миллиона рублей, заявил РИА Новости управляющий директор "СберСтрахование жизни" Евгений Щекланов. В Счетной палате оценили возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ

"У каждого вида налоговых вычетов свои условия и лимиты. Для социального верхняя планка — 120 тысяч рублей в год. Лимит социального налогового вычета ни разу не пересматривался. Эксперты полагают, что его можно поднять до 1 миллиона рублей или хотя бы до 400 тысяч рублей", — сказал он.

Однако он признал, что увеличение вычета приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов. "Сложность составляет то, что у региональных бюджетов сейчас нет денег, и государство не готово дополнительно накладывать на региональные бюджеты какие-то обязательства. Поэтому размер социального вычета за последние 12 лет не повышался ни разу", — пояснил эксперт.

Социальные налоговые вычеты сейчас предоставляются гражданам по расходам на обучение, оплату физкультурно-оздоровительных услуг, лечения и покупки лекарств, а также на медицинское, негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни. Общая сумма вычета по всем расходам не должна превышать 120 тысяч в год, то есть вернуть вернуть можно не более 15 600 рублей уплаченного налога.

По мнению Щекланова, страхование жизни необходимо выделить в отдельный государственный социальный проект, предоставляя по нему отдельный вычет. "Важно, чтобы мы не толпились на одном пяточке", — сказал он.

Эксперт напомнил, что владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) сейчас пользуются отдельным инвестиционным вычетом на 400 тысяч рублей в год. При этом именно накопительное страхование жизни, по его словам, могло бы создать длинные инвестиции в экономике.