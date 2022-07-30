Washington Examiner: президент Байден несет ответственность за падение экономики и уровня жизни
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. За рецессию в США ответственна администрация президента Джо Байдена, несмотря на то, что Белый дом этого не признает, пишет Кейли Макги Уайт из Washington Examiner.
По ее словам, президент "отчаянно пытается отмахнуться от экономических проблем, обрушившихся на простых американцев за последние пару месяцев". Так, бензин стоит "заоблачных денег". И хотя этот факт он признаёт, то он не считает себя виноватым, а возлагает ответственность на нефтяные компании или АЗС, отмечает обозреватель.
"Белый дом признаёт, что инфляция съела огромную часть зарплат, но нет повода для беспокойства — это лишь временное явление. Или преходящее. В общем, как-то как — ну, вы поняли. По свежим показателям ВВП, экономика сокращается второй квартал подряд, но вы не переживайте: никакой рецессии, пока о ней не заявит Джо Байден", — с иронией пишет журналистка.
На самом же деле рецессия, как она отмечает, длится уже несколько месяцев: экономика сократилась на 1,6% в первом квартале и на 0,9% во втором. Это, по ее словам, называется именно рецессией, что ставит ее в один ряд с тем, что было в 1949, 1953, 1958, 1970, 1974, 1982, 1991, 2001, 2008 и 2020 годах.
"Всего три дня назад Байден уверял, что "никакой рецессии" у нас не будет. Его администрация всячески его поддержала и даже попыталась вложить в этот термин новый смысл, утверждая, что чтобы диагностировать рецессию, необходимы "гораздо более обширные данные". Уверена, это устареет еще быстрее, чем прошлогоднее уверение Байдена, что инфляция, которая только что достигла 40-летнего максимума, — всего лишь временная загвоздка", — подчеркивает Макги Уайт.
По ее словам, федеральное правительство "запросто врет и выкручивается из любых проблем — кроме экономики" — потому что экономика касается людей напрямую. "И только за этот год из-за инфляции средняя зарплата просела на 3,4 тысячи долларов. Полный бак подорожал на 50%. Еда — примерно на 5%. И таких моментов много, они накапливаются и запросто могут раздавить тех, кто и так уже еле сводит концы с концами", — напоминает она..
"Вот почему потребители уже начали приспосабливаться. Расходы по всем направлениям снижаются, как и деловые инвестиции. Иными словами, совершенно неважно, как это называет Байден — люди прекрасно чуют рецессию и уже начали стелить соломку. Таким образом, поучать людей, что их финансовые проблемы не так серьезны, как им кажется, со стороны Байдена неискренне и даже оскорбительно. И именно поэтому в ноябре многим демократам придется искать новую работу", — заключила обозреватель.
https://1prime.ru/state_regulation/20220730/837650333.html