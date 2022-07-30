МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. За рецессию в США ответственна администрация президента Джо Байдена, несмотря на то, что Белый дом этого не признает, пишет Кейли Макги Уайт из Washington Examiner. В США ожидают "разрушительный эффект" от антироссийских санкций

По ее словам, президент "отчаянно пытается отмахнуться от экономических проблем, обрушившихся на простых американцев за последние пару месяцев". Так, бензин стоит "заоблачных денег". И хотя этот факт он признаёт, то он не считает себя виноватым, а возлагает ответственность на нефтяные компании или АЗС, отмечает обозреватель.

"Белый дом признаёт, что инфляция съела огромную часть зарплат, но нет повода для беспокойства — это лишь временное явление. Или преходящее. В общем, как-то как — ну, вы поняли. По свежим показателям ВВП, экономика сокращается второй квартал подряд, но вы не переживайте: никакой рецессии, пока о ней не заявит Джо Байден", — с иронией пишет журналистка.

На самом же деле рецессия, как она отмечает, длится уже несколько месяцев: экономика сократилась на 1,6% в первом квартале и на 0,9% во втором. Это, по ее словам, называется именно рецессией, что ставит ее в один ряд с тем, что было в 1949, 1953, 1958, 1970, 1974, 1982, 1991, 2001, 2008 и 2020 годах.

"Всего три дня назад Байден уверял, что "никакой рецессии" у нас не будет. Его администрация всячески его поддержала и даже попыталась вложить в этот термин новый смысл, утверждая, что чтобы диагностировать рецессию, необходимы "гораздо более обширные данные". Уверена, это устареет еще быстрее, чем прошлогоднее уверение Байдена, что инфляция, которая только что достигла 40-летнего максимума, — всего лишь временная загвоздка", — подчеркивает Макги Уайт.

По ее словам, федеральное правительство "запросто врет и выкручивается из любых проблем — кроме экономики" — потому что экономика касается людей напрямую. "И только за этот год из-за инфляции средняя зарплата просела на 3,4 тысячи долларов. Полный бак подорожал на 50%. Еда — примерно на 5%. И таких моментов много, они накапливаются и запросто могут раздавить тех, кто и так уже еле сводит концы с концами", — напоминает она..

"Вот почему потребители уже начали приспосабливаться. Расходы по всем направлениям снижаются, как и деловые инвестиции. Иными словами, совершенно неважно, как это называет Байден — люди прекрасно чуют рецессию и уже начали стелить соломку. Таким образом, поучать людей, что их финансовые проблемы не так серьезны, как им кажется, со стороны Байдена неискренне и даже оскорбительно. И именно поэтому в ноябре многим демократам придется искать новую работу", — заключила обозреватель.