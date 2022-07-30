СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — ПРАЙМ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что путь воссоединения региона с Россией в целом определен и будет строго соответствовать российскому законодательству. Запорожские власти рассказали, когда хождение гривны может сойти к минимуму

"Механизм проведения референдума и путь воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией в целом определен. Возвращение запорожской земли домой, в Россию, будет строго соответствовать российскому законодательству", — сказал он.

Ранее Рогов говорил, что референдум по самоопределению региона может состояться, предположительно, в первой половине сентября.

Он также отметил, что власти Запорожской области обращают в своей работе внимание в том числе на федеральный конституционный закон №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Рогов добавил, что вопросы референдума и точная дата его проведения пока прорабатываются.

"Для нас важно, чтобы референдум прошел в безопасной обстановке и население области могло прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой исторический выбор в пользу возвращения в родную гавань", — подчеркнул он.

При проведении специальной операции российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.