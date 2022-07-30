ВАШИНГТОН, 30 июл — ПРАЙМ. США столкнулись с риском перехода в состояние затяжной стагфляции, при которой наблюдается спад в экономике и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен, сообщили РИА Новости американские экономисты. В США возложили ответственность за спад экономики на Байдена

В четверг минторг США отчитался о сокращении ВВП во втором квартале на 0,9% в пересчете на год вслед за падением на 1,6% в первом квартале 2022 года, что технически свидетельствует о рецессии в стране. При этом инфляция в США в последние месяцы успела побить 40-летние рекорды.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден, а также его администрация и руководители финансового блока страны, отказываются признавать рецессию, ряд политических лидеров придерживаются иной точки зрения. Так, в пятницу мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс заявил, что Соединенные Штаты не только уже находятся в состоянии рецессии, но и финансовый сектор страны стоит перед угрозой коллапса.

С подобной оценкой текущей ситуации согласен эксперт по международной торговле аналитик Алан Тонелсон.

"Вопрос о наступлении рецессии в этом году или в следующем не так важен, как угроза того, что американская экономика погрузится в долгий период стагфляции", — считает он.

По мнению Тонелсона, восстановление экономической активности может проходить исторически низкими темпами, сравнимыми с периодом после Великой депрессии в США.

"Сейчас рост производительности остается слабым, в ФРС и конгрессе ждут среднесрочные темпы роста экономики ниже 2%, инфляция будет высокой и в 2023 году. Стагфляция может оказаться затяжной и непрекращающейся", — отмечает эксперт.

Негативную оценку поддерживает и специалист по исследованиям в экономическом институте Леви Маршал Ауербак.

"Мы наблюдаем ухудшение практически всех экономических индикаторов, включая продажи домов на первичном и вторичном рынке, начало нового строительства, реальные расходы на него и промышленное производство", — отмечает эксперт. Инфляция в США остается на уровне 40-летнего максимума в июне

"Все данные исследования и первоначальные запросы (на выплату пособий по безработице) указывают на ухудшение состояния рынка труда. В среднестатистическом домохозяйстве США каждые 3 месяца происходит смена работы, что является серьезным негативным фактором", — добавил он.

По мнению старшего преподавателя на пенсии Брауновского университета Барри Фридмана, у ФРС США есть возможность избежать риска перехода в затяжную стагфляцию.

"В рыночных условиях существует возможность обуздать цены за счет ограничения спроса или роста предложения. Соответственно, та часть инфляции, которая вызвана избыточным спросом, может быть снижена ограничительными бюджетными или кредитно-денежными инструментами", — считает Фридман.

"Будет больно, но в результате период стагфляции может оказаться короче, чем в ряде предыдущих циклов", — добавил он.

В то же время, финансовый аналитик и бывший управляющий хедж-фонда Чарльз Ортел полагает, что период экономического спада в экономике с одновременно высокой инфляцией окажется затяжным для США.

"Администрация (Джо) Байдена продолжает неудачные попытки создать благоприятные условия для восстановления долгосрочных инвестиций капитала в американскую экономику", — заявил Ортел.

"Издержки продолжают неуклонный рост, так что инфляция уже стала той реальностью, которую пришлось принять", — добавил он. В Минфине США не считают два квартала снижения ВВП рецессией

По словам эксперта, в сентябре ситуация в экономике может обостриться, а изменение текущего курса возможно при смене руководителей, отвечающих за экономическую политику США, в частности, при победе республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

"Американцы могут вскоре получить более экономически грамотных законодателей в Палате представителей и Сенате, которые смягчат худшие из ударов Белого дома и тех, кто разжигает войну против капитализма", — считает Ортел.

"Мало кто в администрации Байдена разбирается в базовых принципах экономики или финансах. Сейчас время для сокращения персональных расходов, снижения долга и роста сбережений, а не для новых заимствований ради эпических расходов на сказочные программы социальной справедливости", — резюмирует эксперт.