МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мужчины в России чаще женщин выбирают работу по уровню зарплаты и перспективам карьерного роста, а женщины чаще мужчин смотрят на комфортную психологическую среду и месторасположение компании, следует из исследования сервиса SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. Названы регионы - лидеры по численности среднего класса

Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

"Мужчины чаще женщин называли наиболее важным фактором при выборе работы высокий уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста, интересные задачи. Женщины — комфортную психологическую среду, месторасположение компании", — говорится в сообщении.

Наиболее важным фактором при выборе работы соискатели называли высокий уровень оплаты труда (56%). На втором месте — адекватность начальства (37%), на третьем — стабильность компании (35%). Для 29% важны перспективы карьерного роста, для 28% — комфортная психологическая среда, 25% назвали важным фактором удобное расположение, 23% — перспективы личностного роста.

При этом мужчины чаще женщин называли наиболее важным фактором при поиске работы уровень зарплаты — 61% против 51%. Женщины в 34% случаев выбирали комфортную психологическую атмосферу, тогда как мужчины отметили данный фактор лишь в 22% случаев.

"Работодатели отлично осознают приоритетные для кандидатов факторы при выборе работы: среди наиболее важных они также упоминали заработную плату (71%) и стабильность компании (52%). Удобное месторасположение назвали 39%. Адекватность начальства и комфортную психологическую среду выбрали в качестве приоритетных по 25% представителей компаний", — отмечается в исследовании.